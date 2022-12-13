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Galatasaray'ın yeni forveti sürpriz bir isim oldu

Galatasaray'ın Antalya'daki kampında teknik direktör Okan Buruk sürpriz bir karar aldı ve takımın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı forvet bölgesinde oynatmaya karar verdi. Yılmaz, Lazio ile oynanan hazırlık maçında takımını öne geçiren golü attı. 22 yaşındaki futbolcu attığı golü, Messi'nin Hollanda maçında yaşadığı sevincin bir benzeriyle kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Lazio maç özeti ve golleri izle: Barış Alper Yılmaz gol izle
Barış Alper Yılmaz attığı golden sonra Messi sevinci yaptı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Antalya'daki kampta forvet bölgesinde oynatılmaya başlandı. Okan Buruk'un hücum bölgesinde verim almayı düşündüğü oyuncu, Lazio ile oynanan hazırlık maçında takımını öne geçiren golü attı.

Barış Alper Yılmaz attığı golü, Lionel Messi'nin Hollanda maçında yaşadığı sevinçle kutladı.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'ı öne geçiren golü;
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