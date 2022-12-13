Galatasaray'ın yeni forveti sürpriz bir isim oldu

Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Antalya'daki kampta forvet bölgesinde oynatılmaya başlandı. Okan Buruk'un hücum bölgesinde verim almayı düşündüğü oyuncu, Lazio ile oynanan hazırlık maçında takımını öne geçiren golü attı.
Barış Alper Yılmaz attığı golü, Lionel Messi'nin Hollanda maçında yaşadığı sevinçle kutladı.
İşte Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'ı öne geçiren golü;
⚽ Mata'nın şık ara pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan @Barisalperyilmz takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor! 👏💪 #GSvLazio
pic.twitter.com/jKEaNNBkeU
⚽ Mata'nın şık ara pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan @Barisalperyilmz takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor! 👏💪 #GSvLazio