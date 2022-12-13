Galatasaray'ın yeni forveti sürpriz bir isim oldu

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Bakan Yanık küçük yaştaki çocuğun evlendirme iddialarıyla ilgili konuştu: Tutuklu yargılama talep ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, küçük yaştaki çocuğun 'evlendirme' iddiaları ile ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yanık, "Başlamış bir hukuksal sürecin ardından mağdur bize geldi. Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk" dedi.