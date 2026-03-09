Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

15:239/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Galatasaray, Liverpool maçına hazır
Galatasaray, Liverpool maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ile tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 8’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool karşılaşmasına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.


Sarı-kırmızılı ekipte antrenman tam kadro yapılırken, teknik heyetin oyuncuların performansından memnun olduğu öğrenildi.


Galatasaray, Liverpool’u yarın akşam RAMS Park’ta ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadele, iki takım arasındaki son 16 turunun ilk randevusu olacak.

#galatasaray
#liverpool
#uefa şampiyonlar ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarih açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri