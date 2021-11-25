Spor Galatasaray Marsilyayı devirdi, gruptan çıkmayı garantiledi
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray Marsilya'yı devirdi, gruptan çıkmayı garantiledi

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı temsilcimiz, son hafta maçında bir puan alması durumunda gurubunu lider tamamlayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Marsilyayı devirdi, gruptan çıkmayı garantiledi
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Marsilya'yı ağırladı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Cicaldau, 30. dakikada kendi kalesine Caleta-Car, 64. dakikada Feghouli ve 83. dakiakda Babel kaydetti.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, son hafta maçında Lazio'dan bir puan alması durumunda gruptan lider olarak çıkacak.

Avrupa'da bileği bükülmüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV’ye mağlup olduktan sonra 4 UEFA Avrupa Ligi Eleme maçı, 5 de UEFA Avrupa Ligi grup müsabakasında rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.


Galatasaraylı taraftarların hedefindeki isim Guendouzi
SPOR
Galatasaraylı taraftarların hedefindeki isim Guendouzi

Müthiş destek Galatasaray'a golü getirdi
SPOR
Müthiş destek Galatasaray'a golü getirdi



67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Enflasyonla mücadelede
kararlılık vurgusu

​Kavcıoğlu: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.