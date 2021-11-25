Galatasaray Marsilya'yı devirdi, gruptan çıkmayı garantiledi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Marsilya'yı ağırladı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Cicaldau, 30. dakikada kendi kalesine Caleta-Car, 64. dakikada Feghouli ve 83. dakiakda Babel kaydetti.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, son hafta maçında Lazio'dan bir puan alması durumunda gruptan lider olarak çıkacak.
Avrupa'da bileği bükülmüyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV’ye mağlup olduktan sonra 4 UEFA Avrupa Ligi Eleme maçı, 5 de UEFA Avrupa Ligi grup müsabakasında rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.