Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının ilk teknik direktörü olan Nurcan Çelik'in vefat ettiğini duyurdu. Çelik, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.
Nurcan Çelik kimdir?
Nurcan Çelik, 1 ocak 1980 yılında Artvin'de dünyaya geldi. 2021 yılında Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü olmuş ve göreve başlamıştır. 10 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kulüp ile yolları resmen ayırmıştır.