Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray camiasının acı günü: Nurcan Çelik vefat etti

Galatasaray camiasının acı günü: Nurcan Çelik vefat etti

15:2014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nurcan Çelik, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Nurcan Çelik, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının ilk teknik direktörü olan Nurcan Çelik'in vefat ettiğini duyurdu. Çelik, 46 yaşındaydı.

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının ilk teknik direktörü olan Nurcan Çelik'in vefat ettiğini duyurdu. Çelik, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.


Nurcan Çelik kimdir?

Nurcan Çelik, 1 ocak 1980 yılında Artvin'de dünyaya geldi. 2021 yılında Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü olmuş ve göreve başlamıştır. 10 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kulüp ile yolları resmen ayırmıştır.

#Galatasaray
#Nurcan Çelik
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var?