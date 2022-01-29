Galatasaray orta sahaya takviye yapacak

Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir yaşadığı 6 numara sorununu Josuha Guilavogui ile çözmeyi planlıyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Aslan, Josuha Guilavogui transferi için Alman ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Haberde, yeşil beyazlıların Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği yazıldı.

Bonservisiyle alınacak

Haberde Galatasaray'ın, Josuha Guilavogui'nin bonservisini almak istediği ve Wolfsburg'un bu öneriye onay vardığı ifade edildi.

Öte yandan ekonomik koşullar göze alındığında Josuha Guilavogui'nin Galatasaray'ı kabul etmesi daha makul olduğu kaydedildi.





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