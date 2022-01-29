Spor Galatasaray orta sahaya takviye yapacak
TRANSFER

Galatasaray orta sahaya takviye yapacak

Süper Lig'de kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Galatasaray transferde sıcak günler yaşıyor. RMC Sport'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Josuha Guilavogui transferini bitirmeye çok yaklaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray orta sahaya takviye yapacak
Josuha Guilavogui bu sezon 21 resmi maça çıktı

Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir yaşadığı 6 numara sorununu Josuha Guilavogui ile çözmeyi planlıyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Aslan, Josuha Guilavogui transferi için Alman ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Haberde, yeşil beyazlıların Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği yazıldı.

Bonservisiyle alınacak

Haberde Galatasaray'ın, Josuha Guilavogui'nin bonservisini almak istediği ve Wolfsburg'un bu öneriye onay vardığı ifade edildi.

Öte yandan ekonomik koşullar göze alındığında Josuha Guilavogui'nin Galatasaray'ı kabul etmesi daha makul olduğu kaydedildi.


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