Galatasaray-Panathinaikos maçına dair tüm bilgiler

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalardan 1 galibiyet aldı.

17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir dönem geçiren Galatasaray Leipzig, Augsburg ve Bordeaux takımlarıyla hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalardan ilk ikisini kaybeden sarı-kırmızılılar, kapanışı Bordeaux galibiyetiyle yaptı.

Galatasaray-Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Yayıncı kuruluş henüz netleşmese de Bordeaux maçını yayınlayan Smart Spor'un bu karşılaşmayı da yayınlaması bekleniyor.

Üçüncü kez karşı karşıya

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı.

İki takımın 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki iki mücadelesinden de galip ayrılan Galatasaray olmuştu. Yunanistan deplasmanında 3-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Stadı’nda gerçekleşen ikinci karşılaşmada da tek golle galip tarafta yer alıyordu.

Yunanistan Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 30 maç sonunda 13 galibiyet ve sekiz beraberlikle tamamlasa da 11 puanı silindiği için puan tablosunun sekizinci sırasında kalan PAO’da teknik direktörlük görevini, 1991 ile 1996 yılları arasında formasını giyen Yunan futbol adamı Giorgos Donis üstleniyor.