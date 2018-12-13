Galatasaray sil baştan

Sampiyonlar Ligi’nde mücadele ettiği D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazanan Galatasaray, devre arasına en az kayıpla girmek ve ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle ikinci yarıya ve UEFA Avrupa Ligi’ne güçlü bir şekilde girerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, devre arasına kadar ligde bu hafta sonu Başakşehir, ardından da Sivasspor ile karşılaşacak. Galatasaray, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü ile 5. tur rövanşına çıkacak. Avrupa Ligi Son 32 Turu’nun kuraları ise 17 Aralık’ta çekilecek ve maçlar 14-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi’ne Son 32’den direkt katılacak olan Sarı-kırmızılılar devre arasında yapacağı transferlerle daha güçlü şekilde başlangıç yapmak istiyor.

HEDEF KİRALIK YA DA BONSERVİSSİZ İSİMLER

Devre arasında ise santrafor ve stoper bölgesi başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımda taşlar yerinden oynayacak. Maicon, Feghouli gibi isimler devre arasında takımdan gönderilerek yeni transferler için bütçe hazırlanacak. Bu isimlerin yanı sıra Younes Belhanda ve Garry Rodrigues’e de iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarına ise başladığı bildirildi. Takımın birçok bölgesi için alternatif isimlerle görüşüldüğü ifade edildi. Çoğunlukla bonservisi olmayan ya da kiralık oyunculara bakıldığı öğrenildi. Feghouli, Maicon, Belhanda ve Rodrigues gibi isimlerin takıma kazandırabileceği bonservisler karşılığında bonservisiyle alınabilecek oyunculara da bakıldığı sızan haberler arasında yer alıyor.

Evinde kazanmayı unuttu

Galatasaray sezona deplasman fobisiyle başlarken, iç saha fobisiyle devam ediyor. Evinde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı-kırmızılı takım, son dönemde ise iç sahada galibiyeti unuturken üst üste 6 maçını da kazanamadı. 75 gündür iç sahada rakiplerine üstünlük kuramayan G.Saray, bu süreçte 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada en son 28 Eylül’de BB Erzurumspor’u mağlup ederken ardından Bursa, Schalke, F.Bahçe, Konya ve Rize ile berabere kalıp Porto’ya ise yenildi.

Eren Derdiyok sabırları taşırdı

Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki son maçında sahasında konuk ettiği Schalke’ye 3-2 yenilen ve grubu üçüncü tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Galatasaray’da oklar beklenileni veremeyen Eren Derdiyok’a dönmüş durumda. Sarı-kırmızılı takımda son maçlarda istenilen performansı sergileyemeyen Eren Derdiyok’a taraftarlardan da tepkiler yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının galibiyet elde edemediği son lig maçları ile Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto karşılaşmasında birçok önemli gol fırsatlarından yararlanamayan Eren Derdiyok’a hem tribünde hem de sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Porto ile önceki gün oynanan karşılaşmada bir gol atmasına rağmen çok önemli iki pozisyonda topu auta atan ve rakibin bulduğu golde savunma hatası yapan Eren Derdiyok’u taraftarlar ıslıklarla protesto etti. Eren, sezon başında Al Hilal takımına satılan Gomis’i arattı. Eren, bu sezon ligde geride kalan 15 haftada 5 gol atarken, Gomis geçen sezon aynı sürede 14 kez fileleri havalandırdı. Eren’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Toplam borç 2.9 milyar TL

G.Saray’ın Türk Telekom Stadı’ndaki aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Kaan Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira, alacaklarının 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu açıkladı. Kançal, borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

Devler Ligi’nden 34.2 milyon Euro

G.Saray, Şampiponlar Ligi D Grubu’nda üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etse de toplam 34.2 milyon Euro gelir elde etti. Aslan, katılım payı olarak 15.25 milyon TL, performans primi olarak 3.78 milyon TL, yayın havuzundan 7.5 milyon Euro, bu sene uygulamaya sokulan takım katsayısı uygulamasından ise 7 milyon 756 bin Euro’yu kasasına koydu. Cimbom, Avrupa Ligi’ne katılım payı olarak da 500 bin Euro alacak.