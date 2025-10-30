Yeni Şafak
Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu

14:1230/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Derbilerin hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının hakemleri de belli oldu.

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:


Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak


1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol


20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın


2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan


17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam


20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz


3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu


20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu


20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi


Galatasaray-Trabzonspor derbisini kim yönetecek? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?


