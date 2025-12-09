Galatasaray U19 Gençlik Ligi'nde Monaco'ya farklı mağlup

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 6. haftasında konuk olduğu Monaco U19 Takımı'na 5-0 mağlup oldu ve 4. yenilgisini aldı.
UEFA Gençlik Ligi 6. haftasında Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Monaco U19 ile karşı karşıya geldi.
CMB Centre'da oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 5-0 mağlubiyetle ayrıldı ve 4. yenilgisini yaşadı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Cabral (P), 68 ile 83. dakikada Dodo (2), 72. dakikada Konate ve 79. dakikada Tincres kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray topladığı 4 puanla 31. sıraya geriledi. Monaco 9 puanla 15. sıraya yükseldi.