UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Monaco’ya konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Monaco - Galatasaray maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 334. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 333 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 125 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 505 gole engel olamadı.
"Devler Ligi"nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.
Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
"Devler Ligi"nde 163. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 163. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 127 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 270 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
Avrupa'da son 15 müsabakanın 11'ini kaybetmedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Son 23 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 23 müsabakada 5 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 23 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.
Deplasman performansı
Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.
Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.
Monaco'nun Türk takımlarına karşı sınavı
Fransa Ligi temsilcisi, UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.
Kırmızı-beyazlılar, 6 kez karşılaştığı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ikişer kez mücadele etti. Monaco, söz konusu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden de mağlubiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Monaco, iç sahada Türk takımlarını konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 kez mağlup oldu.
MONACO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Monaco - Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
MONACO - GALATASARAY CANLI İZLE
