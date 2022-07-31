Spor Galatasaray Yönetiminin yetki talebi kabul edildi
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Galatasaray Yönetimi'nin yetki talebi kabul edildi

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Yetki talebi genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Yönetiminin yetki talebi kabul edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

Yetki talebi kabul edildi

Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi istedi. Dursun Özbek ve yönetiminin istediği yetki talebi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında büyük hedefleri olduğunu anlatarak, "Biliyorsunuz, önümüzdeki sene Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 100. yılı. Galatasaray, şanlı tarihiyle; fikri hür, vicdanı hür duruşuyla; eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray'dır değerli arkadaşlar. Bu amaçla, en iyi kadroları kurup, özlediğimiz sportif başarılara ulaşmak için çalışıyoruz." dedi.

  • "İbrasızlık yükünü sırtımızdan atalım"
  • Alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özbek, "Sevgili kardeşlerim, insanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır... Hayatımda en mutlu olduğum dönem, bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nereden geliyor? Elbette ki projeler sunduk, onları onayladık... Katıldığım genel kurullarda ilk defa kardeşlik ve barışın toplantıya sirayet ettiğini gördüm. Sağ olun, var olun. Geçmişte başkanlarımızı üzdük, eski yönetimlerin kalbini kırdık. Geldiğimiz noktada görüyorum ki bu hareketin Galatasaray'a hiçbir faydası yok. Diyorum ki geçmişten gelen idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım ve bundan sonra geçmişle ilgili yorum yapmayalım" ifadelerini kullandı.
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