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Galatasaray'a sponsorluktan dev gelir! Kasaya 70 milyon dolar girdi

Galatasaray'a sponsorluktan dev gelir! Kasaya 70 milyon dolar girdi

12:1715/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
AA
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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu törende konuşma yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu törende konuşma yaptı.

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı çorap sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törene katılan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılıların sponsorluk gelirlerinin 70 milyon doları geçtiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü ile teknoloji firması NGN arasında futbol A takımı çorap sponsorluğu anlaşması imzalandı.


RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil ile Pazarlama Direktörü İrem Yiğit katıldı.


Niyazi Yelkencioğlu, NGN markasının bu sezon için Galatasaray'a sponsor olduğunu belirterek "Kendileri, yerli teknoloji gücüyle fark yaratmaya devam ediyor. Rekabet ettiğimiz bütün branşlarda Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da ve ülkede büyük başarılar için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede sponsorların desteği çok önemli. Gelecek sezonlarda bu desteğin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.


"Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik"


Anlaşmayla bir ilke imza attıklarını belirten Yelkencioğlu, "En son koltuk altına bir sponsorluk almıştık. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu da tarihimizde bir rekor. Sürekli üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira civarında rakam alacağız. Formamızda yer kalmadı. Başka sponsorları bekliyoruz. Başka branşlarımız var. Onlar da bizim için çok kıymetli. Onlara da sponsorluk gelecektir." diye konuştu.


Transfer konusuna da değinen Yelkencioğlu, "Arkadaşlarımız, hocayla beraber transfer çalışması yapıyorlar. Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transfer yapacağız. Takımımıza katkı yapacak oyuncular gelecektir. Sponsorluklar artarsa, alacağımız oyuncuların kalitesi de artar. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





#Galatasaray
#Niyazi Yelkencioğlu
#Sponsorluk

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