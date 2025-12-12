Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da 4 kritik eksik

Galatasaray'da 4 kritik eksik

10:2312/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'ın Samsunspor maçındaki 11'i
Galatasaray'ın Samsunspor maçındaki 11'i

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Antalya deplasmanında sahne alacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla haftaya lider girerken yakın takipçisi Trabzonspor’un iki puan önünde bulunuyor.


Galatasaray’da önemli eksikler var

Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi sakatlıklar teknik heyetin planlarını zorlaştırıyor. Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın Antalya deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da kadroda yer alamayacak.


Osimhen ve Torreira sınırda

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da yarın kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Antalyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu isim listesi sorgulama ekranı