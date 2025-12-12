Galatasaray'da 4 kritik eksik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Antalya deplasmanında sahne alacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla haftaya lider girerken yakın takipçisi Trabzonspor’un iki puan önünde bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi sakatlıklar teknik heyetin planlarını zorlaştırıyor. Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın Antalya deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da kadroda yer alamayacak.