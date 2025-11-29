Galatasaray'da Coca-Cola isyanı: Bu firmayla adımız dahi anılmamalı

Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri Filistin hassasiyeti nedeniyle Coca-Cola markasının sponsorluk anlaşmasını reddetti. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin teklifi kabul etmesi ise tepkilere neden oldu. UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, markanın İsrail desteğine vurgu yaparak tepkisini dile getirdi.
Türkiye’de spor kulüplerinin sponsorluk tercihleri, Filistin’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle yeniden gündeme taşındı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, terör devleti İsrail'e desteğiyle bilinen Coca-Cola’nın sponsorluk teklifini reddederken, “Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz” sözleri büyük yankı uyandırmıştı.
Bordo-mavililerin bu kararı sonrası Beşiktaş Kulübü de aynı tutumu sergiledi. Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola’nın teklifini kabul etmediklerini açıkladı.
Fora, kulübün vicdani duruşunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı.”
Kulüp yönetimi, dünya genelinde boykot edilen markayla iş birliğinin Beşiktaş’ın çizgisine uygun olmadığını belirtti.
Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul ettiği öğrenildi. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarlar arasında rahatsızlığa neden oldu. Galatasaray’ın en büyük taraftar oluşumu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi.
Şirin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Birkaç gündür global bir kola markasının bazı kulüplerle sponsorluk anlaşması yaptığı ve bazı kulüplerin kabul ettiği ve bazı kulüplerin ise reddettiği haberleri gündemde yer almaktadır. Filistin'de yaşanan insanlık dramını finanse ettiği birçok kaynak tarafından doğrulanan bu kola markasıyla adımız dahi anılmamalıdır. Şayet gündemdeki bu haberler doğruysa böyle bir sponsorluk ihtimali varsa her seferinde sergilediğimiz duruşun karşılığında ülkemize ve bizlere minnet duyan ve teşekkür eden en çok da Türk halkından umut bekleyen Filistin halkının uğradığı soykırıma karşı onurlu direnişlerinde umutsuzluğa sürüklemiş oluruz."