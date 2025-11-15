Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray'da Ekrem Memnun dönemi sona erdi

Galatasaray'da Ekrem Memnun dönemi sona erdi

11:3515/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Sarı-kırmızılı kulüp, Ekrem Memnun'a teşekkür ederek veda etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ekrem Memnun'a teşekkür ederek veda etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'da Ekrem Memnun dönemi sona erdi.


Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.




#Galatasaray
#Ekrem Memnun
#Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI 2025: TC kimlik numarası ile 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?