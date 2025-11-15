Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

15:3315/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sarı-kırmızılı takım, bir günlük aranın ardından yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sarı-kırmızılı takım, bir günlük aranın ardından yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, bu kritik maçın hazırlıklarını hızlandırdı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmana salonda yoğun bir kuvvet çalışmasıyla start verdi.

Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 13. haftasında kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği program dahilinde başladı. Oyuncular, antrenmanın ilk aşamasında fiziki dayanıklılıklarını artırmak amacıyla kapalı salonda kuvvet çalışması yaptı.


Kuvvet çalışmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, sahaya geçerek antrenmana devam etti. Saha çalışmalarının başlangıcında topla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın ilerleyen dakikalarında ise koordinasyon ve hızlı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak, futbolcular 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümü, dört takımlı heyecanlı bir turnuva ile başladı ve yüksek tempolu çift kale maçla başarılı bir şekilde tamamlandı.




#Galatasaray
#Gençlerbirliği
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?