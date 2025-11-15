Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 13. haftasında kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği program dahilinde başladı. Oyuncular, antrenmanın ilk aşamasında fiziki dayanıklılıklarını artırmak amacıyla kapalı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Kuvvet çalışmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, sahaya geçerek antrenmana devam etti. Saha çalışmalarının başlangıcında topla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın ilerleyen dakikalarında ise koordinasyon ve hızlı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak, futbolcular 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümü, dört takımlı heyecanlı bir turnuva ile başladı ve yüksek tempolu çift kale maçla başarılı bir şekilde tamamlandı.