Galatasaray'da gözler Samsunspor maçına çevrildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılar Samsunspor maçına hazırlanıyor.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Çalışmaların, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas organizasyonuyla sürdüğü aktarıldı.
İdmanın dar alan ve geniş alan topa sahip olma çalışmalarının ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.
Galatasaray, Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla noktalayacak.