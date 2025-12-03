Yeni Şafak
Galatasaray'da gözler Samsunspor maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Samsunspor maçına çevrildi

14:583/12/2025, Çarşamba
Arjantinli golcü Mauro Icardi de çalışmalarda yer aldı.
Arjantinli golcü Mauro Icardi de çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılar Samsunspor maçına hazırlanıyor.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Çalışmaların, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas organizasyonuyla sürdüğü aktarıldı.


İdmanın dar alan ve geniş alan topa sahip olma çalışmalarının ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.


Galatasaray, Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla noktalayacak.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Samsunspor
