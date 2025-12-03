Okan Buruk'tan şaşırtan karar! Samsunspor maçına kulübede başlayacak

Derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligin 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un, ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacağı kaydedildi.
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Samsunspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Galatasaray’ın idmanının topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Samsunspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün devam edecek Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11’ini netleştiriyor. TRT Spor’da yer alan haberde Galatasaray’da Samsunspor maçı için derbi 11’ine göre tek değişiklik beklendiği ifade edildi.
Kalede Uğurcan Çakır’ın, savunma dörtlüsünde Davinson, Lemina, Abdülkerim ve Kazımcan’ın yer alacağı, orta saha kurgusunun ise Torreira, İlkay ve Sara’dan oluşacağı belirtildi.
Hücum hattında Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz’ın görev yapması beklenirken derbiye göre tek değişimin forvette olabileceği aktarıldı.
Haberde, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanacak maçın düşünülerek Victor Osimhen’in yerine Mauro Icardi’nin Samsunspor karşısında ilk 11’de olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Galatasaray, Süper Lig’de Samsunspor’la 5 Aralık Cuma günü, Şampiyonlar Ligi’nde ise Monaco’yla 9 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek.