Okan Buruk'tan şaşırtan karar! Samsunspor maçına kulübede başlayacak

Haberde, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanacak maçın düşünülerek Victor Osimhen’in yerine Mauro Icardi’nin Samsunspor karşısında ilk 11’de olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Galatasaray, Süper Lig’de Samsunspor’la 5 Aralık Cuma günü, Şampiyonlar Ligi’nde ise Monaco’yla 9 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek.