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Spor

Galatasaray'da Icardi Başakşehir'e bileniyor

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli yıldız Icardi, bu sezon hiçbir büyük maçı boş geçmedi. Forma giydiği bütün derbilerde gol atmayı başaran İcardı, gözünü Başaksehir maçına çevirdi.

Haber Merkezi
09:34 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla bambaşka bir performans ortaya koyuyor. Bu sezon Galatasaray forması altında 19 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.


Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlarından birisine Başakşehir karşısında çıkacak. Icardi de bu maça özel olarak hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüple şampiyon olmayı kafasına koyan Arjantinli yıldız, Nef Stadyumumda oynanacak mücadelede taraftarları önünde şov yapmak istiyor. İcardi, ligin ilk devresinde 7-0 biten Başakşehir maçında takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.


Büyük maçların adamı

Yıldız oyuncu, çıktığı derbilerde gol atmayı başardı. Nef Stadyumu'ndaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Icardi, deplasmanı da boş geçmedi ve bir gol attı. Fenerbahçe deplasmanında son 15 dakika forma giyen yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. Icardi, Trabzonspor maçında da 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren isim oldu.






#Galatasaray
#Icardi
#Başakşehir
35 dakika önce
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