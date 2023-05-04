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Spor

Galatasaray resmen açıkladı: Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalandı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

18:47 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.


22 yaşındaki oyuncu 2026-2027 sezonu sonuna kadar sarı kırmızılı takımın formasını giyecek.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Barış Alper Yılmaz imzadan sonra kulüp televizyonuna verdiği röportajda, "Galatasaray formasını onurla ve gururla taşıyorum. Uzun yıllar Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Bu sene şampiyon olup, gelecek sezon da Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#sözleşme
32 dakika önce
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