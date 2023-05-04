Galatasaraylı taraftarlar kombine yenilemesine yoğun talep gösterdi

Süper Lig'de son iki haftada sadece 1 puan alan Galatasaray, kalan haftalarda kayıp yaşamamak ve şampiyonluğu elde etmek için kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Buna göre sarı kırmızılı yöneticiler futbol takımını odak noktası haline getirecekler. Futbol takımının ihtiyaçları karşılanarak oyuncuların maçlara sakin ve motive şekilde çıkması sağlanacak. Galatasaray yönetimi, bunun yanı sıra stadyum ve taraftar konusunda da önemli yönlendirmeler yapacak.