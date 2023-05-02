Galatasaray camiası şampiyonluk kampına giriyor

Galatasaray'da 32. haftada oynanacak Başakşehir maçı öncesinde yönetim kritik toplantılar gerçekleştiriyor. Son iki haftada kaybedilen puanların ardından futbol takımını odak noktası haline getirecek olan sarı kırmızılı yöneticiler önemli hamleler yapacak.

Başkan Dursun Özbek ve futboldan sorumlu yönetici Erden Timur'un kalan haftalarda hiçbir sorun yaşamamak adına futbolcuların tüm sorunlarıyla ilgilenme kararı aldıkları ve takımın karşılaşmalara motive bir şekilde çıkması için gerekenleri yapmak için yoğun mesai harcayacakları belirtildi.

Kalan 5 maçın 3'ünü evinde oynayacak olan Galatasaray, bu sebeple stadyum atmosferi için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı kırmızılıların en büyük taraftar grubu olan ultrAslan'ın da bu çalışmalara destek vermesi beklenirken yarın yapılacak olan taraftara açık idmanda onların da yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5 maçı kaldı. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyor.



















