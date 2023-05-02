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Spor

Galatasaray camiası şampiyonluk kampına giriyor

Süper Lig'de son iki haftada sadece 1 puan alan Galatasaray, kalan haftalarda kayıp yaşamamak ve şampiyonluğu elde etmek için kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Buna göre sarı kırmızılı yöneticiler futbol takımını odak noktası haline getirecekler. Futbol takımının ihtiyaçları karşılanarak oyuncuların maçlara sakin ve motive şekilde çıkması sağlanacak. Galatasaray yönetimi, bunun yanı sıra stadyum ve taraftar konusunda da önemli yönlendirmeler yapacak.

21:07 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray Futbol Takımı.

Galatasaray Futbol Takımı.

Galatasaray'da 32. haftada oynanacak Başakşehir maçı öncesinde yönetim kritik toplantılar gerçekleştiriyor. Son iki haftada kaybedilen puanların ardından futbol takımını odak noktası haline getirecek olan sarı kırmızılı yöneticiler önemli hamleler yapacak.

Başkan Dursun Özbek ve futboldan sorumlu yönetici Erden Timur'un kalan haftalarda hiçbir sorun yaşamamak adına futbolcuların tüm sorunlarıyla ilgilenme kararı aldıkları ve takımın karşılaşmalara motive bir şekilde çıkması için gerekenleri yapmak için yoğun mesai harcayacakları belirtildi.

Kalan 5 maçın 3'ünü evinde oynayacak olan Galatasaray, bu sebeple stadyum atmosferi için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı kırmızılıların en büyük taraftar grubu olan ultrAslan'ın da bu çalışmalara destek vermesi beklenirken yarın yapılacak olan taraftara açık idmanda onların da yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5 maçı kaldı. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyor.






#Galatasaray
#Süper Lig
#Dursun Özbek
1 saat önce
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