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Muhammed'den gelen para Rashica'ya gidecek

Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp bunun için, Nantes'a kiraladığı Mustafa Muhammed'in satışını bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Muhammedden gelen para Rashicaya gidecek​
Milot Rashica, Galatasaray formasıyla 10 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa'nın Nantes ekibine kiraladığı Mustafa Muhammed, sergilediği 6 gol ve 4 asistlik performansla beklentileri karşıladı.

6 milyona yakın bonservis ücreti var

Mısırlı forvetin performansından memnun kalan Nantes'in Mustafa Muhammed için 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Galatasaray, Muhammed'den gelen parayı Milot Rashica transferine yatırmayı düşünüyor.

Galatasaray Rashica için masaya oturacak

Sezon başında Norwich City'den kiraladığı 26 yaşındaki futbolcunun takıma katkısından memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak. Galatasaray, Norwich City'ye ilk etapta Rashica için 5 milyon 750 bin euro teklif edecek.

  • Eşi anadili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.

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