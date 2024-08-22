Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı ne durumda?

Sarı-kırmızılı ekipte rövanş mücadelesinde savunma hattının nasıl oluşacağı da şimdiden merak konusu oldu. Muslera’nın sakatlığının uzaması halinde eldivenleri Günay Güvenç devralacak. Nelsson’un savunma hattındaki yeri garanti olurken, yanında sakatlığını atlatması halinde Davinson Sanchez görev yapacak. Bu oyuncu forma giyebilecek düzeye gelemezse Nelsson’un savunmadaki partneri Kaan Ayhan ya da Metehan Baltacı olacak.