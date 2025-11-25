Galatasaray'da Osimhen ve Lemina gelişmesi! Canlı yayında duyurdu

Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Osimhen ile Lemina, tedbir amaçlı ilk 11'de yer almayacak.

A Spor muhabiri Mehmet Özcan'ın paylaştığı bilgilere göre teknik heyet, iki önemli oyuncuyu direkt sahaya sürmek yerine, yedek kulübesinde tutma kararı aldı.

Mehmet Özcan açıklamasında, "Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçında kulübede olacak. Ancak riske edileceklerse bu son 10 dakikada olur, orada da Osimhen’in riske edileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.