Galatasaray U19 Takımı Union Saint-Gilloise U19 Takımı'nı ağırladı

15:1025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray U19 Takımı, Erokspor Stadyumu'nda Union Saint-Gilloise U19 Takımı'yla karşı karşıya geldi.

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Erokspor Stadyumu'nda Union Saint-Gilloise U19'u ağırladı.

Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken konuk takım 48. dakikada Lindner'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım bu gole Efe Eriş'le 69'da karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray U19 Takımı puanını 4'e yükseltirken 26. sıraya yerleşti.

