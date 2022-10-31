Galatasaray'da Rashica harekatı

Galatasaray, sezon başında Norwich City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica’nın performansından memnun kaldı.

Son haftalarda düzenli forma giymeye başlayan Kosovalı oyuncunun başarılı performansı beğenildi. Teknik direktör Okan Buruk’un da onay vermesi üzerine sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.

Galatasaray, Rashica’nın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7 milyon euro piyasa değeri bulunan kanat oyuncusu için sıkı bir pazarlık yapılacak.

Son haftalarda parladı

Kastamonuspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11’de forma giyen Rashica, sergilediği futbol ve attığı 2 golle teknik heyetin beğenisini kazandı. Daha sonra Süper Lig’de Alanyaspor maçında ilk 11’e giren ve etkili bir futbol oynayan Rashica, son olarak Fatih Karagümrük karşısında yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı.

REKLAM

Teknik heyetin, Kosovalı oyuncunun performansından memnun olduğu ve Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

SPOR Galatasaray Kastamonuspor'u farklı yendi



