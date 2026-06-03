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Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı açıklandı

Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı açıklandı

16:323/06/2026, Çarşamba
AA
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Dursun Özbek ve yeni yönetimi mazbatalarını aldı.
Dursun Özbek ve yeni yönetimi mazbatalarını aldı.

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:


Erkek Basketbol:
Mecit Mert Çetinkaya
Kadın Basketbol:
Mehmet Saruhan Cibara
Tekerlekli Sandalye Basketbol:
Mehmet Saruhan Cibara
Kadın Voleybol:
Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Erkek Voleybol:
Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Yelken:
Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Kürek:
Metin Öztürk
Sutopu:
Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Yüzme:
Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Otizm Yüzme Şubesi:
Tanur Lara Yılmaz
Atletizm:
Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya
Judo:
Emir Aral
Binicilik:
Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever
Briç:
Mehmet Saruhan Cibara
Tenis:
Mehmet Saruhan Cibara
Espor:
Ozan Bingöl Yurtsever
Satranç:
Tanur Lara Yılmaz


#Galatasaray
#Metin Öztürk
#Dursun Özbek
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