Galatasaray yönetiminde görev dağılımı belli oldu

Dursun Özbek ve yeni yönetimi göreve resmen başladı.
Galatasaray Kulübünde yeniden göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ilk toplantısı Dursun Özbek başkanlığında, kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.
İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Buna göre yönetim kurulunda görevler şu şekilde paylaştırıldı:
Başkan:
Dursun Aydın Özbek
İkinci Başkan:
Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı:
Mehmet Saruhan Cibara
Başkan Yardımcısı:
Sedat Artukoğlu
Genel Sekreter:
Can Natan
Muhasip Üye:
Mehmet Burak Kutluğ
