Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

16:3320/09/2025, Cumartesi
AA
Mauro Icardi de çalışmalarda yer aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





