Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.