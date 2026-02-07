Yeni Şafak
Galatasaray'da yeniler kadroda

Galatasaray'da yeniler kadroda

17:197/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
IHA
Yeni transfererden Renato Nhaga
Yeni transfererden Renato Nhaga

Galatasaray’ın, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli olurken, yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de kadroda yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve Rize’ye hareket etti.

Aslan’ın, Rizespor müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner’i kamp kadrosuna dahil etti. Kadroda sarı kart cezası olan Mario Lemina ile sakatlıkları devam eden Leroy Sane ve Arda Ünyay yer almadı.

Galatasaray’ın, Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:


Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey.




