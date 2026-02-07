Galatasaray'da yeniler kadroda

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve Rize’ye hareket etti.

Aslan’ın, Rizespor müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner’i kamp kadrosuna dahil etti. Kadroda sarı kart cezası olan Mario Lemina ile sakatlıkları devam eden Leroy Sane ve Arda Ünyay yer almadı.