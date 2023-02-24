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Spor

Galatasaray'dan dev transfer planı

Icardi, Mertens ve Zaniolo başta olmak üzere transferde büyük ses getiren Galatasaray, yaz döneminde de çılgın bir transfer planını devreye sokmak istiyor.

20:36 . 24/02/2023 Cuma
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Galatasaray sene sonu için transfer planını yaptı

Galatasaray sene sonu için transfer planını yaptı

Sezon başında kadrosunu Icardi, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi yıldızlarla güçlendiren, ara transferde ise İtalyan futbolunun son yeteneklerinden Zaniolo’yu kadrosuna katan Galatasaray, yaz dönemi için de planlarını hazırladı.

Aynı gün içinde oynanan 2 hazırlık maçında gündüz Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, akşam da Pendikspor'u 3-1 yenen Galatasaray, her iki mücadelede farklı 11'lerle sahaya çıktı.

Okan hoca, kamp bitiminde tüm oyuncularından sezonun geri kalan bölümüne hazır olmalarını istiyor.

Galatasaray formasını ilk kez Antalya kampında oynanan Gençlerbirliği maçında giyen Sam Adekugbe, teknik direktör Okan Buruk'tan tam not aldı.

28 yaşındaki sol bekin özellikle hücumdaki performansıyla fark yarattığı öğrenildi. Adekugbe, ilk golde Icardi'ye asisti yapan isimdi.

ki gün oynadığı 2 hazırlık maçında da forma giyemedi.

75 milyon euro gelir bekleniyor

Bu sezon Icardi, Mertens ve Zaniolo başta olmak üzere flaş transferlere imza atan Galatasaray, yaz döneminde oyuncu satışından da ciddi gelir elde etmeyi planlıyor.

23 yaşındaki hücumcu dünkü idmanda ise saha çalışmalarına bireysel olarak başladı. Aslan'da hedef İtalyan futbolcuyu kupa ve lig sınavlarına yetiştirebilmek.

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevzat Dindar katıldığı bir programda; sarı-kırmızılıların kasasına sadece 3 oyuncudan 75 milyon euro (yaklaşık 1,5 milyar lira) girebilir açıklamasında bulundu.

Buna göre Cim-Bom, 35 milyon euro çıkış maddesi bulunan Zaniolo, 25 milyon euro çıkış maddesi olan Nelsson ve yine 20 milyon eurodan aşağı bir rakama satılması düşünülmeyen Sacha Boey’dan büyük bir bonservis gelirini kasasına koymaya hazırlanıyor.

Galatasaray bir taraftan önemli transferler yaparak gelecek sezonlarda özellikle Avrupa’da ses getirecek bir takım kurmaya çalışırken diğer taraftan da kulübe ciddi paralar kazandıracak adımları atıyor.

Zaniolo, Nelsson ve Boey için büyük plan

Zaniolo, Nelsson ve Boey’den 75 milyon euro gelir bekleyen sarı-kırmızılıların kuracağı iddialı kadro için de böylece kaynak yaratılmış olacak.

Galatasaray’ın ligde iyi gitmesi bu transferlerin önünü açarken devre arasında Boey ve Nelsson’la ilgili tekliflere olumlu cevap verilmemişti.

Ancak yaz döneminde gelecek yüksek miktarlı tekliflerin değerlendirilebileceği oyunculara iletildi.




#Galatasaray
#transfer
#Süper Lig
2 saat önce
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Galatasaray'dan dev transfer planı
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