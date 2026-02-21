Yeni Şafak
Galatasaray'dan sert açıklama: "Bu oyunlarla durduramazsınız!"

23:28 21/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde yaşananlar.
Galatasaray'ın iptal edilen golünde yaşananlar.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların mücadelede Leroy Sane ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Galatasaray Kulübü, gol pozisyonda yanlış bir karar verildiğini belirterek açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız!

T. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.


Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.


Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nu derhal göreve davet ediyoruz.


Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.


Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın.


Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız!"




#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
