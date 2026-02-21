Galatasaray'ın iptal edilen golü doğru mu? Hakemler kararı değerlendirdi

Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonunda yaşanan o an.
Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-kırmızılılar bu karara itiraz ederken, eski hakemler tartışmalı kararı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın ikinci devresine sarı-kırmızılılar golle başladı.
48'inci dakikada Leroy Sane ile öne geçen Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği karar tartışma konusu oldu. Eski hakemler, Galatasaray'ın iptal edilen golünü değerlendirdi.
"Defans oyuncusunun kaleye atılan şut esnasında topa müdahale etme ya da edebilme şansı var mı? Bence hayır! Gol iptali yanlış!"
"Galatasaray’ın 93 numarası savunma oyuncusuyla temas ediyor ve bu temas sonucunda savunmacı topa müdahale etme şansını kaybediyor. Oyun kurallarına göre bu durumda gol iptal edilebilir ve VAR’ın hakeme önerisi de bu yönde oluyor: ofsayt nedeniyle golün iptali doğru karar."
"Topa vurulduğu anda Boey ofsayt pozisyonunda, yere düştükten sonra Konyasporlu defans oyuncusunun topa doğru hareketlenmesine etki ediyor, rakibine temas edip engelliyor. Topa vuruş anında ofsayt olduğu için VAR yoruma ihtiyaç duyulan bu pozisyonda OFR yaptı. Ofsayt kararı ve gol iptali doğru. Öncesinde kalecinin Boey'e ihlal sayılabilecek bir hareketi de yok."
