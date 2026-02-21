Galatasaray'ın iptal edilen golü doğru mu? Hakemler kararı değerlendirdi

Mark Clattenburg:

"Galatasaray’ın 93 numarası savunma oyuncusuyla temas ediyor ve bu temas sonucunda savunmacı topa müdahale etme şansını kaybediyor. Oyun kurallarına göre bu durumda gol iptal edilebilir ve VAR’ın hakeme önerisi de bu yönde oluyor: ofsayt nedeniyle golün iptali doğru karar."