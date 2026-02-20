Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı taraftarlar Osimhen için kampanya başlattı! "Bunu mutlaka yapın"

Galatasaraylı taraftarlar Osimhen için kampanya başlattı! "Bunu mutlaka yapın"

11:2920/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annesinin kendisi çok küçükken vefat ettiğini söylemesi, sarı-kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde hayatına dair verdiği bir röportajda "Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım. Onu hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması." demişti.

Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırırken aynı zamanda harekete geçirdi.

Sosyal medya üzerinden, Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'a çağrıda bulunan sarı-kırmızılılar statta Osimhen ve annesine dair bir koreografi çalışması yapılmasını talep ettiler.

İşte konuyla ilgili atılan bazı tweetler...

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 3 farklı zam olasılığı çıktı! Emekli bayram ikramiyesinde hesap başladı