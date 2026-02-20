Galatasaraylı taraftarlar Osimhen için kampanya başlattı! "Bunu mutlaka yapın"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annesinin kendisi çok küçükken vefat ettiğini söylemesi, sarı-kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde hayatına dair verdiği bir röportajda "Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım. Onu hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması." demişti.
Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırırken aynı zamanda harekete geçirdi.
Sosyal medya üzerinden, Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'a çağrıda bulunan sarı-kırmızılılar statta Osimhen ve annesine dair bir koreografi çalışması yapılmasını talep ettiler.
İşte konuyla ilgili atılan bazı tweetler...