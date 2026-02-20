Galatasaraylı taraftarlar Osimhen için kampanya başlattı! "Bunu mutlaka yapın"

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde hayatına dair verdiği bir röportajda "Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım. Onu hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması." demişti.