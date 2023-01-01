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Spor
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi galibiyet serisi
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaray, resmi maçlarda son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
11:51 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon 22 maçta 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon 22 maçta 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray, resmi maçlarda son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yenilenen kadrosuyla sezona başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 8, Türkiye Kupası'nda ise son 3 müsabakasından galibiyetle ayrılarak 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.


Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u mağlup etti.


Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi. Galatasaray, 1988 yılında resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.



#FUTBOL
#galibiyet serisi
#Spor Toto Süper Lig
#SÜPERLİG
#Ziraat Türkiye Kupası
33 dakika önce
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Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi galibiyet serisi
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