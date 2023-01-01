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Spor
Konyaspor'da Sırp teknik adam ilk idmanına çıktı
Süper Lig'de Konyaspor, İlhan Palut'un ardından göreve Aleksandar Stanojevic'i getirmişti. Sırp teknik adam, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
11:27 . 18/01/2023 Çarşamba
DHA
Daha önce Partizan'ı çalıştıran Sırp teknik adam, çıktığı 97 maçta 2.47 puan ortalaması tutturmuştu.

Daha önce Partizan'ı çalıştıran Sırp teknik adam, çıktığı 97 maçta 2.47 puan ortalaması tutturmuştu.

Son olarak İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor yönetimi, en son Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'i takımın başına getirmiş ve dün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirdiği imza töreni ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


Türkiye Kupası son 16 turu maçında 19 Ocak Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yeni hocası Sırp Teknik Adam Aleksandar Stanojevic önderliğinde gerçekleştirdi. Stanojevic önderliğinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları ile başlayıp 10'a 10 pas oyunu ve taktik çalışmaları ile sona erdi.


Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Stanojevic, “Kendimi olabildiğince göstermek istiyorum. Gayretli ve sıkı çalışan birisiyim. Yeni bir sayfa benim için, yeni şanslar ve fırsatlar getirecek buna inanıyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum, taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar da oldu. Tabi ki taraftarların beklentisi olması ve heyecanlı olmaları bizlere ayrı bir umut ve gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonları konusunda çok memnunum” diye konuştu.


#Konyaspor
#Süper Lig
#Aleksandar Stanojevic
1 saat önce
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Konyaspor'da Sırp teknik adam ilk idmanına çıktı
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