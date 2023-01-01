Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, transferin gözde ismi olan ABD'li Haji Wright'a 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi olduğunu söyledi.

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Süper Lig ve yurt dışından birçok takımın gündeminde olan ABD'li forvet Haji Wright ile ilgili önemli detaylar verdi. Antalyaspor'un kış dönemi transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olma özelliğini bu sezon da sürdüreceğini söyleyen Çelik, “Kış transfer dönemlerinde kulüp olarak aldığımız ve sattığımız oyuncularla adımızdan daha çok söz ettirdiğimiz bir gerçek. Taraftarımız şunu iyi bilsin ki beklenen performansın üzerine çıkan da isteneni veremeyen oyuncular da bizim transferimiz. Yani, hatasıyla başarısıyla hepsinin sorumluluğunu alıyoruz. Takımımızın daha başarılı sonuçlar alması için bu dönemde de ince eleyip sık dokuyoruz ve kulübümüzün menfaatlerini gözetiyoruz" dedi.

"Fernando'nun 1.5 milyon çıkış maddesi var"





Haji Wright, Bünyamin Balcı ve Fernando gibi ara transferde adı sık geçen oyuncularla ilgili görüşlerini açıklayan Emrah Çelik, “Bünyamin ile ilgili yurt içinden resmi teklif almadık. Sonuçta adını A Milli Takımımıza kadar yazdırmış bir isim. Elbette talipleri olacaktır. Yurt dışından durumunu soran takımlar var. Değerini bulursa, kendisi de isterse transferi gerçekleşebilir. Fernando Martins için de her dönem talip var. Bence ligin en iyi 1-2 orta saha oyuncusundan biri. Şu anda talibi yok. Varsa bizimle masaya oturmalı. Sezon sonunda 1,5 milyon Euro çıkış maddesi var. Peşin veren alır. Kendisinin de ikna olması lazım" diye konuştu.

"3 ülkeden 7 takımın ilgisi var"