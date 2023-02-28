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Spor

Galatasaray'dan taziye mesajı: Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından 62 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak için taziye mesajı yayımladı.

15:19 . 28/02/2023 Salı
AA
Muslera, Cihan'a formasını göndermişti.

Muslera, Cihan'a formasını göndermişti.

Tedavisi sırasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Cihan Emir Parlak için sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:


"Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…"




#Galatasaray
#Cihan Emir Parlak
#Kahramanmaraş
30 dakika önce
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Galatasaray'dan taziye mesajı: Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan
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