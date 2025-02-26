Galatasaray'dan Vincic açıklaması: Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı?

Galatasaray ile akıllı ev aletleri üreten bir marka arasında düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçında alınan güvenlik tedbirleriyle alakalı konuşan Yelkencioğlu, "Maçtan önce ortalık o kadar gerildi ki ilk devre Fenerbahçe’nin stadında oynadığımızda böyle güvenlik yoktu. Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu diyebilirim. Bu bizim aleyhimize olan bir durumdu. Rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörleri hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı diyor ama bu yanlış. Daha önce de çok bir şey atılmıyordu. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. O kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu, nasıl içeri girdi, onları da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.