SÜPER LİG

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor: Görüştüğü takımı İspanyollar açıkladı

Emre Çolak kadro dışı kaldı Süper Lig'e dönüyor

İspanya 2. Futbol Ligi'nde (LaLiga SmartBank) Deportivo La Coruna forması giyen ve sezon sonunda kulübünden ayrılması beklenen Emre Çolak, teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla takımdan ayrı çalıştı. Emre'nin Türkiye'ye döneceği ve Göztepe ile anlaşabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Emre Çolak, Deportivo formasıyla toplamda çıktığı 74 maçta 6 gol atarken, 11 de asist kaydetti.

Emre Çolak, Deportivo formasıyla toplamda çıktığı 74 maçta 6 gol atarken, 11 de asist kaydetti.

LaLiga SmartBank'ın 36. haftasında, 27 Haziran'da sahasında Ponferradina ile karşılaşacak Deportivo'da Emre Çolak, takımla antrenmana çıkmadı.

Sakatlık problemi olan Salva Ruiz ve Peru Nolaskoain ile çalışan Emre'nin neden takımla çalışmadığına ilişkin İspanyol kulübünden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Emre'nin takımdan ayrı çalışmasının, futbolcunun dün sosyal medya hesabından "Coruna seni çok özleyeceğim" şeklindeki mesajının ardından olması dikkati çekti.

Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak'ın, sözleşmesindeki tarafların anlaşması durumunda geçerli olabilecek bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Emre Çolak kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.
Emre Çolak kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.

Penaltı kaçırdıktan sonra yedek kaldı

Deportivo'da şimdiye kadar 11 karşılaşmada forma giyen ve ilk maçında attığı tek golü bulunan 29 yaşındaki Emre, 17 Haziran'daki Oviedo mücadelesinde penaltı kaçırdıktan sonra son iki müsabakada yedek kalmıştı.

Göztepe iddiası

İspanyol basını, Emre'nin Türkiye'ye döneceğini ve Göztepe ile anlaşabileceğini yazıyor.

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