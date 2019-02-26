ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Galatasaray'ın Hatayspor kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor'la oynayacağı Türkiye Kupası rövanş maçının kadrosu açıklandı. Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne kafilede yer almadı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: DHA / DHA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile deplasmanda yarın yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışmalarının ardından sınırlı alanda taktik oyunlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile yapılan mücadelede 90 dakika forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Akşam saatlerinde Hatay'a gidecek Galatasaray kafilesinde şu futbolcuların yer aldığı aktarıldı;

  • Mariano Ferreira Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcao, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

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