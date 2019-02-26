Galatasaray'ın Hatayspor kadrosu belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile deplasmanda yarın yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışmalarının ardından sınırlı alanda taktik oyunlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile yapılan mücadelede 90 dakika forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Akşam saatlerinde Hatay'a gidecek Galatasaray kafilesinde şu futbolcuların yer aldığı aktarıldı;