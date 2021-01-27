Spor Galatasarayın istediği Mostafa Mohamed kulübüne isyan etti
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Galatasaray'ın istediği Mostafa Mohamed kulübüne isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in transferi karmaşık bir hal aldı. Mısır basınında sabah saatlerinde gelen haberler oyuncunun transferinin bittiği şeklinde aktarılırken genç golcü yaptığı sosyal medya mesajıyla kafaları karıştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed
Mostafa Mohamed

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi yılan hikayesine döndü. Fatih Terim'in açıklamalarının ardından uzun süredir transferi için çaba sarf eden sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu imza aşamasına getirmişti.

Mısır basını sabah saatlerinde 'transfer bitti' şeklinde haberler yaparken oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Ancak golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımında söyledikleri;

  • “Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum. Ayrıca Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken!"

Mısırlı futbolcunun bu paylaşımının, kulübü Zemalek'e bir tepki olduğu ifade edilirken Zemalek'li yöneticilerin yetenekli oyuncunun transferi için zorluk çıkarttığı belirtildi.

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