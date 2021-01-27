Galatasaray'ın istediği Mostafa Mohamed kulübüne isyan etti

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi yılan hikayesine döndü. Fatih Terim'in açıklamalarının ardından uzun süredir transferi için çaba sarf eden sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu imza aşamasına getirmişti.

Mısır basını sabah saatlerinde 'transfer bitti' şeklinde haberler yaparken oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Ancak golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımında söyledikleri;

“Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum. Ayrıca Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken!"

Mısırlı futbolcunun bu paylaşımının, kulübü Zemalek'e bir tepki olduğu ifade edilirken Zemalek'li yöneticilerin yetenekli oyuncunun transferi için zorluk çıkarttığı belirtildi.