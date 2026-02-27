Yeni Şafak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

27/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Galatasaray 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Play-off turunda Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İngiliz ekibi Liverpool oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea - PSG eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.


SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:


Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting

PSG - Chelsea

Newcastle United - Barcelona

Galatasaray
- Liverpool

Atalanta - Bayern Münih

Atletico Madrid - Tottenham

Leverkusen - Arsenal


ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Real Madrid - Manchester City / Atalanta - Bayern Münih

Bodo/Glimt - Sporting / Leverkusen - Arsenal

PSG - Chelsea / Galatasaray - Liverpool

Newcastle United - Barcelona / Atletico Madrid - Tottenham

