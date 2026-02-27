UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.