Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

20:0428/08/2025, Thursday
Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Her torbadan iki takımla eşleşen sarı-kırmızılıları 8 zorlu karşılaşma bekliyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının belirleneceği kura çekimi bugün saat 19.00'da Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleşti.


Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Her torbadan iki takımla eşleşen sarı-kırmızılıları zorlu karşılaşmalar bekliyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri;
Liverpool (Ev sahibi)
Manchester City (Deplasman)
Atletico Madrid (Ev sahibi)
Frankfurt (Deplasman)
Bodo/Glimt (Ev sahibi)
Ajax (Deplasman)
Union SG (Ev sahibi)
Monaco (Deplasman)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026


UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç günleri ​​ve saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü duyurulacak.


2026 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibini bulacağı final mücadelesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.


