UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Her torbadan iki takımla eşleşen sarı-kırmızılıları 8 zorlu karşılaşma bekliyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının belirleneceği kura çekimi bugün saat 19.00'da Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleşti.
Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Her torbadan iki takımla eşleşen sarı-kırmızılıları zorlu karşılaşmalar bekliyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç günleri ve saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü duyurulacak.
2026 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibini bulacağı final mücadelesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.