Galatasaray’ın umudu bu planda

Galatasaray Başkanı Burak Elmas; kulübü borçtan kurtaracak, takımı sportif başarısı ve gelirleriyle ayakta tutacak bir yönetim modeli hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin ilk borçsuz ve her yıl kâr eden kulübü olmayı hedeflediklerini belirten Burak Elmas, bunun için gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirlerinin Galatasaray’ı mali yönden düzlüğe çıkarmak için yeterli olduğunu belirtti. İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında soruları cevaplandıran Elmas, kulüplerin borçları ve maç yayın ihalesi gibi konularda da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Burak Elmas

DEVRİM YAPMA PEŞİNDEYİZ

Kurguladıkları modelin sonuçlarını önümüzdeki yıldan itibaren görmeye başlayacaklarını belirten Elmas, iddialı cümleler kurdu: “Galatasaray’da, bir devrim gerçekleşiyor. Dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Ekonomik olarak dünyaya örnek olacak bir model yaratmayı hedefliyoruz. Hızlı davranmaktan ve hızlı sonuç almaktan başka çaremiz yok. Alınması gereken zaruri kararlar sürekli ertelenmiş. Galatasaray’ın buradan hızlı çıkabilmesi için bazı şeyleri hızlı yapmamız lazım.”

EMLAK KONUT'LA MASAYA OTURDUK

Sarı kırmızılı kulübün gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirlerini çok önemli bulduklarını anlatan Burak Elmas, şu bilgileri verdi: “Mecidiyeköy’deki bina 12-13 yıldır boş duruyor. Güçlü bir ekip olarak binanın Galatasaray açısından en iyiyi yakalayacak şekilde değerlendirme formülü üzerinde çalışıyoruz. Florya tesislerimizin yerinin değerlendirilmesi konusunda yeniden Emlak Konut’la masaya oturduk. Kemerburgaz’da tahsis edilen 100 dönümlük alanda tesislerimizi yapınca oraya geçeriz.”

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POPÜLİZM PEŞİNDE DEĞİLİZ

Galatasaray’ın son 10 yılda sürdürülemez bir ekonomik külfetin altına girdiğini anlatan Elmas, “Yani sportif başarı uğruna gelecek kuşaklara büyük bir ekonomik dar boğaz bıraktık. Bugün başkan olarak sorumluluğum popülizm yapmamak, Galatasaray’ın ekonomik gerçeklerini uygun davranmak ve Galatasaray değerlerini ayakta tutmak” dedi.

Luis Campos

Luis Campos düzlüğe çıkarır mı?

Elmas, başkan danışmanı olarak Galatasaray’da görev yapan sportif direktör Luis Campos’ın geçmişteki başarılı performansının da üzerinde durdu. Campos’ın geçtiğimiz on yılda 2 milyar avro üzerinde ciro üretmiş bir futbol adamı olduğunu belirten Elmas, “Kendisi ekonomik model olarak; futbolcu üretmek ve bundan gelir elde etmek için dünyadaki en önemli eksperlerden biri. 2017’de Monaco’yu, geçen yıl da bir kasaba takımı olan Lille’i şampiyon yaptı. Bunu yaparken de Lille’de 55 milyon avroluk bir takım kurdu, bunu 300 milyon Euro’ya sattı. Monaco’da 80-90 milyon avroluk bir takım kurdu, onu da 400 milyon avroya sattı." dedi.

Sıkıyönetim ilan edilmeli

Türk futbol sektöründe sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini savunan Elmas, “Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe diye ayırmadan söylüyorum; Toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Bu sektörel bir problem. Kazandığı kadar harcayabilen bir kulüp yok. Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Türk futbolunun içinde bulunduğu konjonktürün dışında hareket etmek kolay değil. Türk futbolu için konuşuyorum; sektörel bir sıkıyönetim ilan edilmeli” dedi.

Süper Lig Tv’yi kurmaya hazırız

Naklen yayın ihalesiyle ilgili sorulara da cevap veren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, şunları söyledi: “Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var. Burada bütün kulüpler mutabık aslında. Aynı geminin içerisindeyiz. Güzel bir birliktelik var, konuşabiliyoruz. Federasyonumuz da kararlı, birlikte karar veriyoruz. 1-2 hafta içinde netleşir. Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.’ye geçiş modeli.”