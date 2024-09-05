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Spor

Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen neden maske takıyor? İşte yanıtı

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirdi. Oyuncunun, maçlara maske ile çıkması ise taraftarların dikkatinden kaçmadı. İşte Osimhen'in maske takma sebebi...

13:46 - 5/09/2024 الخميس
Yeni Şafak
Osimhen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını terletecek.
Osimhen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını terletecek.

Nijeryalı futbolcu Osimhen, Napoli formasıyla çıktığı bir maçta, 2021 yılında Inter'den Milan Skriniar’la hava topunda çarpışınca ciddi bir sakatlık geçirdi. Oyuncunun göz yuvası ve elmacık kemiğinde çoklu kırık oluştu. Yüzüne 18 titanyum vida takılan ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalan Osimhen, döndüğünde yüzünde koruyucu bir maskeyle oynamaya başladı.


İŞTE OSIMHEN'İN MASKE TAKMA HİKAYESİ


#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Maske
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