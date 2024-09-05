Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen neden maske takıyor? İşte yanıtı

Nijeryalı futbolcu Osimhen, Napoli formasıyla çıktığı bir maçta, 2021 yılında Inter'den Milan Skriniar’la hava topunda çarpışınca ciddi bir sakatlık geçirdi. Oyuncunun göz yuvası ve elmacık kemiğinde çoklu kırık oluştu. Yüzüne 18 titanyum vida takılan ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalan Osimhen, döndüğünde yüzünde koruyucu bir maskeyle oynamaya başladı.