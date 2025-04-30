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Galatasaray'ın zorlu operasyonu

Galatasaray'ın zorlu operasyonu

Umut Yılmaz
04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sarı-kırmızılılar, alınacak futbolcular kadar gönderilecekler için de çalışmalara başladı. Yüklü bonservis ödenen ve varlık gösteremeyen isimlerle zarar etmeden veda yolları aranacak.

Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklara başlanırken, transfer edilecek oyuncuların yanı sıra gönderilmesi gerekenler de önemli bir mesele haline geldi. Sarı-kırmızılı takımın transferde 8 milyon Euro'ya aldığı Cuesta tutunamadı. Yaklaşık 2 aydır süre alamayan Cuesta’yı satmak isteyen yönetim, zarar etmeden bu transferden çıkmaya çalışacak.


OPSİYONLAR DEVREDE

Yine ara transferde Lens’ten 1 milyon Euro’ya kiralanan Frankowski’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girdi. Yaz transfer döneminde zorunlu 7 milyon Euro ödenecek Polonyalı futbolcu, Kasımpaşa maçında takımının en kötüsü olarak göze çarptı. Dörtlü sistemde kendini bulamayan Frankowski de zarar edilmeden elden çıkartılmaya çalışılacak. 9 milyon Euro’ya sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jelert de yatırımın karşılığını veremedi.


JAKOBS ÇIKMAZI

Yine sezon başında Monaco’dan 1 milyon Euro’ya kiralanan Jakobs’un 8 milyon Euro satın alma opsiyonu devreye girdi. Senegalli oyuncu, sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle 24 maçta yer almadı.


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