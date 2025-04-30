Galatasaray'ın zorlu operasyonu

Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklara başlanırken, transfer edilecek oyuncuların yanı sıra gönderilmesi gerekenler de önemli bir mesele haline geldi. Sarı-kırmızılı takımın transferde 8 milyon Euro'ya aldığı Cuesta tutunamadı. Yaklaşık 2 aydır süre alamayan Cuesta’yı satmak isteyen yönetim, zarar etmeden bu transferden çıkmaya çalışacak.





OPSİYONLAR DEVREDE

Yine ara transferde Lens’ten 1 milyon Euro’ya kiralanan Frankowski’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girdi. Yaz transfer döneminde zorunlu 7 milyon Euro ödenecek Polonyalı futbolcu, Kasımpaşa maçında takımının en kötüsü olarak göze çarptı. Dörtlü sistemde kendini bulamayan Frankowski de zarar edilmeden elden çıkartılmaya çalışılacak. 9 milyon Euro’ya sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jelert de yatırımın karşılığını veremedi.





JAKOBS ÇIKMAZI

Yine sezon başında Monaco’dan 1 milyon Euro’ya kiralanan Jakobs’un 8 milyon Euro satın alma opsiyonu devreye girdi. Senegalli oyuncu, sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle 24 maçta yer almadı.



