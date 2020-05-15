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Galatasaraylı eski yıldız Lincoln Fenerbahçe'nin Rafinha'ya teklif yaptığını açıkladı

Galatasaraylı eski yıldız Lincoln Fenerbahçe'nin Rafinha'ya teklif yaptığını açıkladı

Galatasaray'ın eski yıldızı Lincoln, Fenerbahçe'nin Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Rafinha'ya devre arasında teklif yaptığını fakat 34 yaşındaki oyuncunun bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafinha bu sezon 6 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Rafinha bu sezon 6 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Lincoln, Fenerbahçe'nin Rafinha'ya teklif yaptığını açıkladı. 34 yaşındaki oyuncunun temsilciliğini yapan Lincoln, teklifin oyuncu tarafından reddedildiğini ifade etti.

FOX Sports Radio'ya konuşan Brezilyalı eski oyuncu, "Ocak ayında Fenerbahçe Rafinha için bir teklifte bulundu" dedi. 14 yıl sonra Brezilya'ya dönen oyuncunun Flamengo'dan ayrılmak istemediğini belirten Lincoln, "Rafinha, Flamengo'da kalmayı tercih etti ve konuşmak bile istemediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

  • 2005 yılında Coritiba'dan Schalke'ye transfer olarak Brezilya'dan ayrılan Rafinha, sonrasında sırasıyla Genoa ve Bayern Münih formaları giydi.

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