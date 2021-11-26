Galatasaraylı futbolcu Marsilya maçında tarihi bir rekora imza attı

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu, sarı kırmızılılarda gelişimini sürdürüyor.
Sarı kırmızılılarda milli takıma yükselme başarısı gösteren oyuncu Marsilya karşısında da dikkat çekici bir mücadeleye imza attı.
Maç sonunda ortaya çıkan koşu mesafelerinde 1. sırada yer alan Berkan Kutlu Lig Radyo'daki bilgiye göre16.3 km mesafe kat etti. 23 yaşındaki futbolcu ulaştığı bu rakamla Avrupa Ligi'nde en fazla mesafeye ulaşan oyuncu oldu.
- Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
➡️ Berkan Kutlu, Marsilya karşısında 16.3 km koşarak Avrupa Ligi’nde rekor kırdı.
➡️ Berkan Kutlu, Marsilya karşısında 16.3 km koşarak Avrupa Ligi’nde rekor kırdı.— Lig Radyo (@LigRadyo) November 25, 2021